Burlage. In der Region geht die Zahl der Diskotheken immer weiter zurück, zwei Männer wollen das in Burlage jetzt ändern. Am Samstag, 7. September, eröffnet dort das "Tigris" an der Forststraße.

Eigentlich gehört die Disco schon seit den 1960er-Jahren in das Dorfbild Burlages. Eröffnet 1966 als "Brause-Bar", dann umbenannt in "Frisia" und später "Top Ten", wurde seither an der Forststraße gefeiert. 2011 war Schluss mit dem "Top Ten", jetzt wird der Discobetrieb wieder aufgenommen, vorerst zwei Mal im Monat. (Weiterlesen: Haben Diskotheken in der Region ausgedient?)

Betreiber ist Muhsin Canpolat, der an der Forststraße auch das benachbarte Restaurant "Tigris" führt. Gemeinsam mit dem Veranstaltungstechniker und DJ Thomas Schulte wird Canpolat die Diskothek eröffnen. Zusammen hatten die beiden auch zu Weihnachten 2017 eine "Top Ten"-Revival-Party organisiert. "Es war brechend voll", erninnert sich Schulte. Somit sei man auf die Idee gekommen, weitere Discoabende zu planen, etwa ein Dutzend mal wurde die Lokalität eröffnet. Auch das lief sehr gut, wie Schulte erklärt.

Für den regelmäßigen Betrieb bringen die Männer derzeit mit Unterstützung von Azad Canpolat, Neffe des Inhabers, das Lokal auf Vordermann. Neue Holzverkleidungen wurden angebracht, die Deckenkonstruktion verändert und eine Lichtanlage sowie eine neue Sitzecke eingebaut. Auch eine Bühne, etwa für Livemusik, steht zur Verfügung. Im Außenbereich gibt es ebenfalls eine Theke, im Innern zwei.

Nach dem Start am 7. September soll immer am ersten und dritten Samstag im Monat geöffnet werden. Je nachdem, wie die Disco angenommen wird, könne auch über weitere Öffnungstage nachgedacht werden, so Schulte. (Weiterlesen: Zu Besuch in Deutschlands ältester Disko)

Der Auftakt erfolgt am Samstag ab 22 Uhr mit einer "Beach-Party" mit Palmen und Sand. Als besonderer Gast wird der aus Mallorca bekannte "Flobo" mit seiner aktuellen Single "Morgen Freemann" auftreten. Am Plattenteller im Outdoor-Bereich wird Schulte selbst, der sich "DJ Thomas" nennt, stehen. In der Disco legt dann "DJ MacGone" aus Bremen auf. Von House bis zum Partyschlager reicht sein Repertoire. Schulte spielt Rock und Pop, auch Songs aus den 1980er- und 1990er-Jahren, wie der 39-Jährige aus Surwold berichtet. Aber auch elektronische Musik steht auf dem Plan, je nach Motto und Discjockey, sagt Schulte, der von 1996 bis zum Ende 2011 im "Top Ten" als DJ tätig war. Am 21. September gibt es eine "Mexican-Beach-Party", am 5. Oktober heißt es "Schlagernnacht".