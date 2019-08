Stapelmoor/Völlenerfehn. Ab dem 15. November wird die Sparkasse in Stapelmoor, die bisher noch zehn Stunden in der Woche geöffnet hat, zu einer reinen Selbstbedienungs-(SB) Filiale. Die drei Mitarbeiter bleiben bei der Sparkasse Leer-Wittmund beschäftigt. Auch der Standort in Völlenerfehn wird ab dann zu einer SB-Filiale.

