Burlage. Die Macher von Befis Naturgarten laden am Sonntag, 1. September, zum traditionellen Gartentag zum Saisonabschluss in den Befi-Weg nach Burlage ein.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr kann die 1,5 Hektar große Anlage besichtigt werden. Es sind viele Aktionen geplant. So steht Gerold Brüntjen von der gleichnamigen Baumschule in Edewecht für kostenlose Apfelbestimmungen von 14 bis 17 Uhr zur Verfügung. Wer unsicher ist, welche Sorte in seinem Garten wächst, kann einen Apfel mitbringen.

Am Küchen-Kräuterstand können alle Kräuter probiert werden, dazu gibt es frisches Schwarzbrot und Quark. Außerdem gibt es einen Honigverkauf und zwei Stände mit Holzkunstarbeiten, an denen Schilder individuell graviert werden. Unter allen Besucher verlost das Gartenteam fünf Obstbäume und verschiedene Sachpreise. Außerdem gibt es wieder selbst gebackenen Kuchen, frische Apfelpfannkuchen und Kaffee aus der Kaffeerösterei Baum aus Leer. Die Organisatoren weisen weiter darauf hin, dass es am Befi-Weg keine Parkplätze für Autos gibt.