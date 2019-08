Bis zu 220 Grad Hitze herrschten in dem Übungscontainer. Foto: Kreisfeuerwehr Leer

Leer. Rund 100 Atemschutzgeräteträger aus dem Landkreis Leer und etwa 20 aus dem Kreis Aurich haben am Wochenende reale Brandszenarien in einer Brandübungsanlage auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Leer trainiert. Dabei gerieten sie buchstäblich gehörig ins Schwitzen.