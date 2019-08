Weener. Bei dem in die Krise geratenen Unternehmen Weener Plastik stehen ein Sozialplan mit Abfindungen und ein Haustarifvertrag in Aussicht. 47 Arbeitsplätze sollen insgesamt noch abgebaut werden.

