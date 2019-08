Leer/Rhede. Mit einem Familien-Fahrrad-Korso sind das Brautpaar Stephanie Hilde Heselmeyer, geborene Schouwer, und Jan Heselmeyer zu ihrer Trauung in Leer gefahren, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

"Gerade wir als Lehrer haben ja wohl Vorbildfunktion." Und so haben sich die gebürtige Möhlenwarferin Stephanie Heselmeyer, die an der Ludgerusschule in Rhede unterrichtet und ihr Bräutigam Jan Heselmeyer in ihrer Wahlheimat Leer zu einer "C0 ² -neutralen Trauung" entschlossen.

Somit starteten die beiden Verlobten am Tag der Trauung von der gemeinsamen Wohnung in Leer aus mit dem Tandem zum Rathaus in der Altstadt. Die Familie des Brautpaares aus dem Rheiderland und Schatteburg in Rhauderfehn folgte in einem Familien-Fahrrad-Korso.

"Alle Gäste, es waren 25, waren mit dem Rad unterwegs. Und danach feierten wir im Garten", so Jan Heselmeyer im Gespräch mit der Redaktion. Nach der standesamtlichen Trauung im Rathaus wurde abends noch gepoltert, denn die kirchliche Trauung des Paares folgte noch.

Die Eheleute unterrichten beide an Schulen, wobei Jan Heselmeyer an den Berufsbildenden Schulen II in Leer tätig ist und seine Frau Stephanie an der Ludgerusschule im emsländischen Rhede. Er selbst fährt mit dem Fahrrad zur Schule, seine Frau benutzt das Auto. Wenn möglich, ist sie aber an den Wochentagen mit einer Fahrgemeinschaft von Leer nach Rhede unterwegs.