Leer. Ab Montag kommt es sowohl auf der Jann-Berghaus-Brücke bei Bingum als auch ganz in der Nähe auf der Brücke der Leeraner Seeschleuse zu Verkehrsbehinderungen.

Die beiden Brücken sind nur einige Hundert Meter voneinander entfernt und werden von vielen Menschen auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder zum Einkauf mit dem Auto überquert. In der kommenden Woche wird gleichzeitig an beiden Bauwerken gearbeitet, die Maßnahmen auf der Emsbrücke werden voraussichtlich noch etwa drei Wochen länger dauern.



Jann-Berghaus-Brücke wird modernisiert

Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich ankündigte, wird der Leitstand auf der Jann-Berghaus-Brücke modernisiert. Die Arbeiten im großen Turm des Bauwerks sollen am Montag, 12. August, um 8 Uhr beginnen. Für die Dauer von insgesamt vier Wochen wird es mehrfach zu kurzzeitigen Behinderungen des Verkehrs kommen. Denn für die Anlieferung von Bauteilen sind halbseitige Sperrungen der Fahrbahn notwendig. Im Zuge dieser Arbeiten werden die kompletten Fensterelemente getauscht, die bisher nicht vorhandene Dachdämmung wird ergänzt und die Klimaanlage erneuert. Zudem wird die Brandmeldeanlage erneuert und die Videoanlage modernisiert. Die Kosten für diese Baumaßnahme belaufen sich nach Behördenangaben auf rund 300.000 Euro.

Schiffsverkehr auf der Ems wird nicht beeinträchtigt

Der Schiffsverkehr auf der Ems soll durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt werden, erklärte der für Brücken zuständige Fachbereichsleiter Markus Dinkela auf Anfrage. "Es ist mit den Firmen abgestimmt, dass die Brückenwärter immer freie Sicht haben." Im kleineren der beiden Türme sind keine Maßnahmen geplant, darin befindet sich lediglich die Technik für die nachträglich eingebaute kleinere Klappe.

Ebenfalls ab Montagmorgen wird es nur einige Hundert Meter entfernt aufgrund von Bauarbeiten an der Schleusenbrücke in Leer zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Das teilte Stadtwerke-Pressesprecher Edgar Behrendt mit. Voraussichtlich eine Woche lang wird der Verkehr tagsüber per Ampelanlage einspurig über das Bauwerk geleitet. Zusätzlich wird es zahlreiche kurze Phasen geben, in denen die Brückenklappe hochgefahren werden muss. "Ein Teil der Sanierungsarbeiten lässt sich nur im geöffneten Zustand der Brücke ausführen", so Behrendt. "Das kann jeweils mehrere Minuten andauern."

Rostschäden Grund für Arbeiten an Schleusenbrücke in Leer

Hintergrund der Arbeiten: Aufgrund von Rostschäden müssen Bauteile an der Klappe erneuert werden. Die Stadtwerke als Auftraggeber haben sich für die Sanierung unter laufendem Betrieb und gegen eine komplette Sperrung entschieden. Grund dafür ist die Tonnagebeschränkung für Lastwagen auf der Südringbrücke. Würden Laster mit mehr als 30 Tonnen Gewicht auch nicht mehr über die Schleusenbrücke zu den Firmen am Hafen gelangen können, bliebe ihnen nur noch der Weg durch die Innenstadt. "Das wollten wir unbedingt vermeiden", betont Stadtwerke-Vorstand Claus-Peter Horst.