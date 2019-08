Leer. Keine blauen Säcke, keine Kartonagen: Seit dem 1. Juli läuft in Testgebieten in Westoverledingen und Leer ein Modellversuch mit der Altpapiertonne. Ein Jahr lang wird dort das Altpapier nur noch in Tonnen eingesammelt. Dafür hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Leer rund 2500 Behälter an die Haushalte liefern lassen. Der Auftakt der Testphase verlief positiv.

„Wir sind sehr zufrieden“, werden stellvertretende Betriebsleiter Hans-Peter Körte und der zuständige Sachbearbeiter Arnd Oberfeuer in einer Mitteilung des Landkreises zitier. Bei der Leerung der Tonnen in den Testgebieten in Westoverledingen und der Stadt Leer wurde der Papiermüll zunächst stichprobenartig an Ort und Stelle gesichtet, später dann nochmals auf der Deponie in Breinermoor.



Mülltrennung funktioniert

Dabei habe sich dem Landkreis zufolge gezeigt, dass kaum Stoffe vorhanden waren, die nicht in die Papiertonne gehören. Lediglich in zwei Fällen seien die Behälter nicht geleert worden – in einer Tonne befand sich Glas, in einer anderen Kunststoff. „Dann nehmen wir das Altpapier nicht mit“, so Körte.Etliche Nachfragen

Die Einwohner in den Testgebieten kommen nach Angaben des Landkreises mit der Tonne gut zurecht und hatten sie rechtzeitig an der Straße bereitgestellt. Kurz vor der ersten Leerung sowie an den Abfuhrtagen habe es aber noch etliche Nachfragen gegeben. Die ausgelieferten Tonnen haben alle ein Volumen von 240 Litern. Kleinere gibt es nicht – für den einjährigen Modellversuch hat sich der Landkreis auf eine einheitliche Größe festgelegt.

Weitere Tonne kann angefordert werden

Wer aber mehr Papiermüll hat und mit einem Behälter nicht auskommt, kann kostenlos und frei Haus eine weitere Tonne anfordern, erklärt Körte. Am Abfuhrtag wird jede Tonne nur einmal geleert; mehr Papier wird dem Landkreis zufolge nicht abgefahren.

In den Testgebieten wird ein Jahr lang Altpapier nur noch in den Tonnen gesammelt. Papier in Säcken oder lose wird dort nicht mitgenommen, auch beigelegte Kartonagen bleiben liegen. Die Abfuhr erfolgt alle vier Wochen, immer am selben Tag: dienstags in Westoverledingen, mittwochs in Bingum und Leerort, donnerstags in der Altstadt von Leer. Die weiteren Abfuhrtermine in diesem Jahr: 20., 21. und 22. August; 17., 18. und 19. September; 15., 16. und 17. Oktober; 12., 13. und 14. November; 10., 11. und 12. Dezember.

Wer Fragen zum Modellversuch hat, kann sich an die Abfallberatung des Landkreises Leer unter der Service-Nummer 08009252423 wenden.