Weener. Vom 13. bis 18. August 2019 findet in Weener am Alten Hafen eine Maritim Woche statt. Ab dem 12. August rechnen die Organisatoren mit einem stetigen Einlaufen der Schiffe. Das geht aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervor.

21 Schiffe sind bislang zur Maritimen Woche angemeldet worden. Die Veranstalter rechnen aber damit, dass einige Schiffe spontan hinzukommen werden. Vor der Kulisse der historischen Hafenhäuser solle mit den Traditionsschiffen eine Woche lang die alte Pracht in den Hafen zurückkehren.

Das Orga-Team dieses Events hat sich in diesem Jahr vergrößert. Neben Liebhabern und Besitzern alter Schiffe, "Hafen55" und "Leda 1416" sind nun auch einige Bewohner der Hafenhäuser und die Werbegemeinschaft bei Planung und Umsetzung mit im Boot. Unterstützung leisten zudem die Deutsche Lebenrettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie die Hafen und Tourismus GmbH.

Den Gastskippern wird ein vielseitiges Programm geboten. Dieses reicht nach Angaben der Organisatoren von Besuchen der Werften im Ditzum und Oldersum über Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten und einen Brauereibesuch bis hin zu Unternehmungen am Abend.

Für die Besucher der Maritimen Woche wird es ab Samstag, 17. August, um 15 Uhr spannend, wenn am Alten Hafen der erste Weeneraner Tauziehwettbewerb stattfinden wird. Zehn Mannschaften aus Sportvereinen, Betriebsabteilungen und anderen Gruppen haben sich bislang angemeldet. Noch können sich weitere Mannschaften, bestehend aus je sechs Teilnehmern, anmelden. Es folgt ab 19 Uhr ein Konzert des Papenburger Akkordeonorchesters und ab 21 Uhr in "Hafen55" ein Konzert der Band "Home".

Der maritime Flohmarkt am Sonntag, 18. August, stellt den Höhepunkt und den Abschluss der Maritimen Woche dar. Ein buntes Unterhaltungsprogramm begleitet die Veranstaltung. Es gibt Autorenlesungen maritimer Literatur, das Traditionsschiff "Dankbaarheid" zeigt Lade- und Löschvorgänge, der Modellbootclub Moormerland führt im Hafenbecken Modelle historischer Schiffe vor, der Shantychor "Sail & More Veenhusen" tritt ebenso auf wie Christian von Richthofen mit seinem "Schiffsdiesel-Groove". Kinderschminken und Schlauchbootfahrten finden ebenfalls am Familiensonntag statt.

Anmeldung von Traditionsschiffen sind bei Catharina Bockhacker, E-Mail: info@1500-grad.de, möglich. Anmeldungen von Ausstellern zum maritimen Flohmarkt nimmt Franz Schmidt, E-Mail: franz.schmidt@ip66.de, entgegen und zum Tauziehwettbewerb Hilmar Bockhacker, E-Mail: hilmar.bockhacker@web.de.