Aurich. Mit der Vernehmung von weiteren Opfern wurde vor dem Landgericht Aurich der Missbrauchsprozess gegen einen 57-Jährigen fortgesetzt. Er soll sich in mehr als 100 Fällen an Pflegekindern, Neffen, aber auch Kindern in den Einrichtungen, in denen er arbeitete, sexuell vergangen haben.