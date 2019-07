Rhauderfehn. Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Weener ist am Sonntag bei einem Unfall in Rhauderfehn schwer verletzt worden. Er hatte beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.40 Uhr auf der Rhauder Landstraße. Der 25-jährige war in Richtung Marienheil unterwegs. Vor einer dortigen Rechtskurve setzte er zu einem Überholvorgang eines Autos an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Skoda Fabia. Innerhalb der Kurve kam es zu einem frontalen Zusammenstoß, wobei der 25-jährige von seinem Kraftrad in eine Berme geschleudert wurde.

Das Kraftrad kollidierte mit einem Baum und wurde erheblich beschädigt. Der Weeneraner wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Skoda, ein 42-jähriger aus Stuhr, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 38 und 40 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem Skoda entstand ein massiver Frontschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigt. Eine Firma reinigte nach der Bergung der Fahrzeuge die Fahrbahn. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Polizei durch die Feuerwehr aus Holte und Rhaude unterstützt.