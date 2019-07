Schnelle Entwarnung nach Großalarm am Leeraner Borromäus-Hospital CC-Editor öffnen

Schnelle Entwarnung konnten die Einsatzkräfte am Borromäus-Hospital geben. Symbolfoto: Michael Hehmann

Leer. Am Samstagabend hat ein Großalarm die Feuerwehren der Stadt Leer, die Kreisfeuerwehr und diverse Rettungskräfte in Aufruhr versetzt. Gemeldet wurde um 20.56 Uhr ein Feuer am Borromäus-Hospital.