56-Jährige spuckt Polizisten auf Autobahn 28 bei Remels an CC-Editor öffnen

Ein Polizist hatte den Zündschlüssel des Motorrades der Frau abgezogen. Daraufhin spuckte die Frau in seine Richtung. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Remels. Eine renitente, 56 Jahre alte Motorradfahrerin hat am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 28 bei Remels in Ostfriesland einen Polizeibeamten bespuckt. Die scheinbar psychisch erkrankte Frau wurde in eine Klinik eingewiesen.