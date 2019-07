Hesel. Die kleine Gemeinde Hesel in Ostfriesland darf sich ab sofort in Sachen schnelles Mobilfunknetz als ein bundesweiter Vorreiter sehen. Vodafone testet in dem rund 4100 Einwohner großen Ort im Landkreis Leer nämlich ab sofort den Mobilfunkstandard 5G.

Für den Testlauf hat der Mobilfunkriese bundesweit 25 Orte ausgewählt, in Niedersachsen ist dies neben der Gemeinde Hesel der Ort Bennemühlen bei Hannover, wie Volker Petendorf aus der Konzernkommunikation von Vodafone auf Anfrage bestätigte. "Bei der Auswahl der bundesweit ersten 25 Standorte setzt Vodafone auf einen Mix aus Stationen in Städten beziehungsweise Ballungsräumen und in ländlichen Gebieten – auch um technische Erfahrungen im Live-Betrieb unter verschiedenen topographischen Bedingungen zu sammeln", erklärte der Sprecher. Für Ostfriesland sprach dabei das flache Land. Aus Hesel, das nördlich der Kreisstadt Leer liegt, stammt die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann.

Die Antenne, die an einen vorhandenen Sendemast im Gewerbegebiet des ostfriesischen Dorfes an der Leeraner Straße aufgehängt wurde, ist am Mittwoch in Betrieb gegangen. Weitere Antennen wurden in höheren Lagen (Alpen, Wendelstein) und in mittleren Lagen (Erzgebirge) in Betrieb genommen. Weitere 5G-Stationen in Wienhausen und Wolfsburg (Arena des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg) sind für August geplant.

Mit dem Test will Vodafone Erfahrungen mit der neuesten Mobilfunkgeneration sammeln. Die Frequenzen waren erst vor wenigen Wochen von der Bundesnetzagentur versteigert worden. Die Reichweite der 5G-Antennen reichen zwar nur wenige Hundert Meter weit, dafür sind sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten beziehungsweise Datenmengen möglich. Die sogenannten Latenzzeiten bewegen sich im Millisekunden-Bereich, erklärt Petendorf . Zum Start sind Übertragungsgeschwindigkeiten von etwa 800 Mbit in der Sekunde möglich. Zum Vergleich: Bei LTE (4G) sind es etwa 100 Mbit je Sekunde. 5G werde perspektivisch Anwendungen wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, die miteinander kommunizieren, ermöglichen.

Parallel zum 5G-Aufbau erfolgt bei Vodafone auch der weitere Ausbau von LTE, um die besiedelten Gebiete auch in Niedersachsen möglichst flächendeckend an das mobile LTE-Breitbandnetz anzuschließen, betont der Sprecher.