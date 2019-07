Frauen schlagen sich auf Baumarkt-Parkplatz in Leer CC-Editor öffnen

Bei dem Vorfall haben zwei Frauen eine dritte Frau angegriffen. Die Polizei Leer sucht Zeugen. Symbolfoto: colourbox.de/Cherkas

Leer. Die Polizei im Landkreis Leer sucht Zeugen einer Schlägerei unter Frauen, die sich am Dienstagabend auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes an der Ringstraße in Leer ereignet hat.