Leer. Einen 43-Jährigen aus Papenburg hat die Polizei im Landkreis Leer gleich zwei Mal in Folge festgenommen.

Wie die Beamten mitteilen, wollte der Mann am Dienstagabend in einer Tankstelle an der Großwolder Straße in Westoverledigen mehrere Artikel stehlen. Ein 18-jähriger Angestellter der Tankstelle bemerkte den Diebstahl und wollte den Täter an der Flucht hindern. Als der Angestellte den Mann festhalten wollte, schubste dieser den 18-jährigen und warf ihm sein Fahrrad entgegen, um zu flüchten. Die Polizei traf den alkoholisierten Mann in der Nähe an. Er zeigte sich bei jedoch renitent, sodass er zur Dienststelle verbracht und in Gewahrsam genommen wurde, so die Polizei.

Gestern kam es zu einem erneuten Einsatz, in den der 43-jährige involviert war. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Johannstraße in Leer schlug der Papenburger einer 35-jährigen Papenburgerin mit der Faust in das Gesicht. Die Frau wurde leicht verletzt und flüchtete in eine Wohnung. Der 43-jährige folgte der Frau und beschädigte im Anschluss die Eingangstür der Wohnung. Der Mann wurde erneut in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.