Aurich. Am Landgericht Aurich ist der Prozess gegen einen 57-Jährigen fortgesetzt worden, dem sexueller Missbrauch seiner Pflegekinder vorgeworfen wird. Stellen sich die Aussagen eines Ermittlers als wahr heraus, gibt es weit mehr Opfer als die sieben Kinder und etwa 100 Fälle, von denen bisher die Rede ist.

„Es gibt zwei Ermittlungsverfahren“, teilte der zuständige Kripobeamte dem Gericht mit. Die Ermittlungen reichen bis Anfang der 1990-er Jahre zurück. In einem Komplex geht es um mögliche Missbrauchstaten, die der Angeklagte in seinem früheren Heimatort Neuss in Nordrhein-Westfalen begangen haben soll. Das zweite Verfahren bezieht sich auf Fälle, die sich nach seinem Umzug nach Ostfriesland ereignet haben sollen. In der Zeit hat der Angeklagte in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Großheide gearbeitet. Mehr als 100 Taten soll der Angeklagte dort an insgesamt sieben Kindern und Jugendlichen im Zeitraum von zehn Jahren begangen haben. Einige der Heimbewohner sollen sich erst jetzt, nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, der Polizei offenbart haben. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von acht weiteren Opfern aus. Die Zahl könnte noch höher liegen. Befragt werden würden nun bis zu 90 Pflegekinder, zu denen der 57-Jährige in den vergangenen etwa 20 Jahren Kontakt hatte. Die Erkenntnisse ergeben sich aus Akten, die beschlagnahmt wurden. Bei einigen möglichen Geschädigten müsse aber erst die aktuelle Wohnanschrift ermittelt werden.



Das Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sei schon jetzt eines der umfangreichsten Verfahren, mit denen man es bislang in Ostfriesland zu tun hatte, berichtete der Ermittler.

Erzieherin berichtet über Arbeitsaufteilung in Einrichtung

Als Zeugin sagte am zweiten Verhandlungstag auch eine Erzieherin aus, die den Angeklagten bei einem Treffen von Pflegeeltern in Köln kennengelernt hatte. Nach einer Urlaubseinladung des 57-Jährigen war die Frau mit ihrer Tochter und ihrer Pflegetochter nach Ostfriesland gezogen. Auf Vorschlag des Angeklagten bewarb sich die Zeugin beim Trägerverein, der seinen Sitz im Emsland hat, für eine Tätigkeit in der Einrichtung in Großheide. Sie erhielt die Stelle und arbeitete dort mit dem Angeklagten zusammen. Sie sei für das Wäsche waschen und Kochen sowie die Hausaufgabenbetreuung zuständig gewesen, der Angeklagte für das zu Bett bringen der Kinder oder das Duschen war Angelegenheit des Angeklagten. Sie berichtete auch, dass der 57-Jährige mit Jungs in einem Bett schlief.

Die Reißleine zog die Erzieherin, als ihre Tochter zufällig mitbekam, wie zwei Jungen sexuelle Handlungen aneinander vornahmen und ein dritter das Geschehen filmte. Sie meldete den Vorfall dem Trägerverein. Der Angeklagte hatte zu diesem Vorfall nur gemeint, die Jungen seien eben in dem Alter, in dem man „Doktorspiele“ mache. Die drei Jungen seien aus der Einrichtung genommen worden und zwei Jugendämter erhielten Kenntnis von ihren Beobachtungen.

Mutter eines mutmaßlichen Opfers sagt aus

Ebenfalls als Zeugin sagte die Mutter eines mutmaßlichen Opfers aus. Ihr inzwischen 23 Jahre alter Sohn hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht und seine Erlebnisse zunächst seiner Schwester und seiner Freundin und später der Polizei geschildert.Er berichtete, dass er im Alter von sechs bis 13 Jahren sexuell missbraucht worden sei. Der mutmaßliche Täter ist sein Onkel, der Schwager seiner Mutter. Erste Übergriffe habe es beim Duschen gegeben. „Mein Sohn hat mir gesagt, dass er es immer hingenommen habe", sagte die Mutter, die damals im gleichen Ort wie der Angeklagte lebte.

Der Auricherin fielen durch die Aussagen ihres Sohnes Dinge ein, denen sie vorher keine Bedeutung beigemessen oder die sie falsch gedeutet hatte. „Ab dem 13. Lebensjahr hat mein Sohn immer gesagt, dass er nicht mit zum Angeklagten kommen könnte, das sei da zu dreckig.“ Sie hatte Situationen vor Augen, die sie plötzlich in einem ganz anderen Licht sah. „Der Angeklagte hat es eigentlich öffentlich gemacht, hat die Kinder unter den T-Shirts angefasst. Aber da hat man sich nichts bei gedacht. Das war doch innerhalb der Familie“, sagte die Zeugin. Erst durch ihren Sohn habe sie dann erfahren, dass der Angeklagte häufig im gleichen Bett wie die Jungs schlief, die bei ihm übernachteten.