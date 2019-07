Flachsmeer. Die zweite Ausgabe des Open Airs in Flachsmeer steigt am Samstag, 3. August, auf dem Gelände der Raiffeisenbank. „Tweede Maal Bi’t Kapitaal“ heißt das Benefizkonzert für die Nyeri Kinderhilfe, für die die Band Hearts Fear im Laufe der Jahre schon mehrmals satte Beträge eingespielt hat.

Die abendliche Rocksause beginnt um 19.30 Uhr, ab 21 Uhr geht die Band auf die Bühne. Das Quartett, bestehend aus Frontman Ralf Janssen (Gesang, Gitarre), Jens Boldt (Keyboard, Gitarre, Gesang), Michel Cramer (Schlagzeug) und Frank Janssen (Bass, Gesang), hat ein Konzert zusammengestellt, dass Rockfans begeistern wird, heißt es in einer Mitteilung. Tickets gibt es für acht Euro bei den Vorverkaufsstellen Raiffeisenbank Flachsmeer und Völlenerfehn, Markant Markt Ulrichs Flachsmeer und Buchhandlung Knudsen in Papenburg.



Hearts Fear zeichne seit Jahren aus, dass sie ihre Leidenschaft für gute Rockmusik in die Tat umsetzen, dabei immer wieder Lieder mit eigenem Stil versehen. Die Songs nehmen das Publikum mit auf die Reise durch die Rockjahrzehnte. Geboten wird ein Mix von bekannten Größen wie AC/DC, The Who, Metallica oder den Toten Hosen. Auf Konzerten von Hearts Fear ist es inzwischen zudem Tradition, Gastmusiker auf die Bühne zu holen. Das Publikum darf sich auch dieses Mal auf Überraschungen freuen. Schon das erste Konzert auf dem Gelände der Raiffeisenbank vor zwei Jahren war gut besucht. Auch in diesem Jahr ist die Veranstaltung wieder mit viel Herzblut und unermüdlichen Einsatz vieler organisiert worden. Neben energiegeladenem Rock wird es ein kulinarisches Angebot zu zivilen Preisen geben.

Der Erlös aus dem Konzert ist, wie bei den vorausgegangenen Benefizkonzerten von Hearts Fear, für den Verein Nyeri Kinderhilfe bestimmt, der ein Kinderheim in Nyeri in Kenia betreibt. Dieses Bildungsprojekt gibt jungen, bedürftigen Menschen nicht nur ein Zuhause, sondern schafft die Voraussetzung auf umfassende Bildung. Dazu gehört in jungen Jahren ein regelmäßiger Schulbesuch, später dann eine sich anschließende Berufsausbildung. Mitglieder der Nyeri Kinderhilfe arbeiten alle ehrenamtlich, der Vorstand reist jedes Jahr auf eigene Kosten nach Kenia, um im Projekt tätig zu sein. So werden die Spenden denen zu Gute kommen, die es brauchen – bedürftigen Kindern, teilen die Organisatoren weiter mit.