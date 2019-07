Aurich. In der Geschäftsführung des Windkraftanlagen-Herstellers Enercon in Aurich gibt es einen überraschenden Wechsel: Simon-Hermann Wobben, der Sohn des Enercon-Gründers Bernhard Aloys Wobben, hat das Unternehmen verlassen.

Das erfolgte auf eigenem Wunsch, wie Felix Rehwald, Sprecher des ostfriesischen Unternehmens, auf Anfrage mitteilte. Um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen, habe der 37-Jährige Anfang Juli 2019 sein Amt als Geschäftsführer der Enercon GmbH sowie alle weiteren Ämter in der Gruppe niedergelegt. "Enercon und die Aloys-Wobben-Stiftung danken Simon-Hermann Wobben für seine jahrelange erfolgreiche Tätigkeit und seinen Einsatz für das Unternehmen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", heißt es von Rehwald wörtlich.

Der Konzern betont, dass sich die strategische Ausrichtung durch die Personalveränderung nicht verändert. Die waren zuletzt durch sinkende Umsätze gekennzeichnet, weil durch Veränderungen bei der Ausschreibung neuer Anlagen und den Einspeisevergütungen weniger Windräder bestellt wurden. Verbunden war dieser Umsatzrückgang mit dem Abbau hunderter Arbeitsplätze und der Schließung von Werken, zum Beispiel in Haren. Proteste von Mitarbeitern gab es danach unter anderem in Lorup.





"Enercons Ziele, Grundsätze und Ansprüche als führendes Technologie- und Energieunternehmen der Erneuerbaren-Branche bleiben unverändert bestehen. Der eingeschlagene Kurs zur verstärkten Ausrichtung auf internationale Märkte sowie zur konsequenten Erschließung weiterer Geschäftsfelder in Ergänzung zum Kerngeschäft Windenergie-Anlagen wird mit allem erforderlichen Engagement und Nachdruck fortgesetzt", betont der Sprecher.

Bis auf Weiteres werden die Geschäfte der Gesellschaft von den Mit-Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig weitergeführt. Bis Spätsommer wird für die bisher von Simon-Hermann Wobben verantworteten Ressorts (Produktion, Forschung und Entwicklung, Personal, Qualität und Arbeitssicherheit) eine neue Struktur erstellt. Die Geschäftsführung werde hierzu in den kommenden Wochen neue Informationen bekanntgeben, heißt es.

Es ist das erste Mal in der Historie von Enercon, dass kein Mitglied der Wobben-Familie in der Leitung des Unternehmens tätig ist. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet. Für die Enercon-Gruppe sind (trotz des Arbeitsplatzabbaus in Deutschland) weltweit rund 18.000 Mitarbeiter tätig.