Aurich. Schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, die ihm teilweise als Pflegekinder anvertraut worden sind, wirft die Staatsanwaltschaft Aurich einem 57-Jährigen vor. Der Prozess gegen den Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, beginnt in Kürze.

Die Vorfälle sollen sich einer Mitteilung des Landgerichtes zufolge zwischen 1999 und 2014 in Aurich, Großheide und anderen Orten ereignet haben. In der Anklageschrift ist von mehr als 100 Fällen die Rede. Missbraucht worden sein sollen mehrere Kinder und Jugendliche, die ihm teilweise in einem Pflegeverhältnis anvertraut waren. Zudem angeklagt sind drei Taten der sexuellen Nötigung und der Körperverletzung aus dem Jahr 2019. Als Opfer gelten insgesamt sieben Minderjährige.

Der Prozess am Landgericht Aurich beginnt am Donnerstag, 11. Juli 2019 um 8.30 Uhr, es gibt insgesamt sechs Fortsetzungstermine bis zum 20. August 2019.

Ob sich der 57-Jährige bereits zu den Vorwürfen geäußert hat und ob die Geschädigten (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) in dem Prozess aussagen müssen, ließ das Landgericht auch auf Nachfrage offen.