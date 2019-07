Emden. Der Betreiber des Hafens in Emden, die Niedersachsen Ports GmbH, hat nach dem Zusammenstoß des Kreuzfahrtschiffes "Spirit of Discovery" mit einem Dalben ermittelt, wie groß der Schaden ist.

"Bei dem Vorfall wurde die Dalbenschürze beschädigt. Die Reparaturen werden in der nächsten Woche durchgeführt", teilte Unternehmenssprecherin Dörte Schmitz auf Anfrage mit. Für Arbeiten plant die Gesellschaft einen ganzen Tag ein. "Mit einer Einschränkung für die Schifffahrt ist nicht zu rechnen", sagt Schmitz. Zu den Kosten konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen.

Der Zusammenstoß war beim Auslaufen des Luxusliners aus dem Hafen am Montag, 24. Juni gegen 23.45 Uhr passiert. Der Dalben am Binnenhaupt der Großen Seeschleuse Emden soll verhindern, dass das Bauwerk beschädigt wird. Vermutlich durch eine Unachtsamkeit des Kapitäns oder eines Lotsens wurde der Dalben beschädigt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zu den Ursachen dauert an.

Die "Spirit of Discovery" wird am heutigen Freitag, 5. Juli 2019, in Dover durch Herzogin Camilla getauft. Das Kreuzfahrtschiff ist 236 Meter lang und 31,2 Meter breit. Es bietet Platz für 999 Passagiere.