Aurich. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Mittwoch in einem Tötungsdelikt in Aurich-Middels. Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten von einer Familientragödie aus. Beteiligt waren ein 71-Jähriger und seine 38 Jahre alte Lebensgefährtin.

Der 71 Jahre alte Mann wollte sich und seiner Lebensgefährtin am Mittwoch offenbar mit einer Schusswaffe das Leben nehmen. Die 38 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt, sie schwebt in Lebensgefahr. Der Senior kam ums Leben, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund von Donnerstag.

Der 71-Jährige war am frühen Mittwochabend gegen 17.40 Uhr in einem Haus an der Esenser Straße tot, die 38-jährige Frau schwer verletzt aufgefunden worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Eine Beteiligung einer dritten Person an den Verletzungen könne nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden, heißt es.



Die Untersuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft werden fortgesetzt.