Jemgum. Beim 70. Müggenmarkt in Jemgum grassiert wieder das Mallorca-Fieber: Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres holen die Veranstalter erneut einen Ballermann-Star ins Rheiderland. Diesmal soll Jürgen Milski der Partygemeinschaft am Samstag, 10. August 2019, im Festzelt einheizen.

Die Kölner Frohnatur gehörte im Jahr 2000 zu den Finalisten der ersten Big Brother-Show, wobei ihn im Container mit Grammatik-Improvisateur Zlatko eine besondere Männerfreundschaft verband. Als einziger Kandidat hat Milski das TV-Format als Karriere-Sprungbrett nutzen können und ist heute noch in diversen Shows zu Gast. So nahm er auch am "Dschungelcamp" und bei "Let’s Dance" teil. Seit einigen Jahren hat sich Milski ein Standbein als Schlagersänger auf Mallorca geschaffen.



Ein Jahr nach dem Auftritt von Jens Büchner alias "Malle Jens", der wenige Monate später verstarb, kommt damit erneut ein Balearen-Partystar nach Jemgum. Verstärkt wird Milski von DJ Banjee, der im Megapark von Mallorca regelmäßig auflegt.

Am späten Nachmittag soll außerdem eine Nachwuchsband aus der Talentschmiede von Thomas Schwaak (Gitarrenschule "Kapodaster") auftreten. Das Programm wird vom Müggenmarkt-Arbeitskreis gestaltet, dem Vertreter aus Verwaltung, verschiedenen Vereinen, der Politik sowie Ortsvorsteher Jan Spin angehören.