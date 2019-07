Leer. Mit der Einweihung des Neubaus auf dem Areal an der Augustenstraße können nun 52 Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen im Klinikum Leer behandelt werden.

Der Neubau beinhaltet nach Mitteilung des Klinikums auf der 4500 Quadratmeter großen Geschossfläche Arzt-, Diagnostik- und Therapieräume im ersten Obergeschoss (OG), Unterbringungs- und Stationsbereiche im zweiten OG sowie verschiedene Gruppentherapieräume im dritten OG und das Patientenrestaurant im Staffelgeschoss.

12,5 Millionen Euro investiert

Die Gesamtinvestition in die neue Klinik beträgt dem Klinikum zufolge inklusive Einrichtung und Ausstattung 12,5 Millionen Euro, von denen das Land Niedersachsen 6,5 Millionen Euro übernahm. Etwa sechs Millionen Euro habe das Klinikum Leer aus eigener Finanzkraft aufgebracht, wovon etwa drei Millionen Euro in die Psychosomatische Klinik und weitere drei Millionen Euro in weitere Infrastruktur für den Schulbetrieb, Pflegestationen und die Logistik mit Warenannahme und Zentrallager investiert worden seien.



Die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum bietet nach Angaben des Krankenhauses Abklärung und Behandlung von Krankheiten, die durch eine starke psychische Belastung gekennzeichnet sind. Häufig würden diese psychischen Belastungen mit somatischen Beschwerden oder gar Krankheiten einhergehen oder treten in Folge von Lebenskrisen oder tiefgreifenden persönlichen Veränderungen auf. Manchmal könne es notwendig sein, diese psychosomatischen Krankheiten und Beschwerden stationär oder tagesklinisch in einem fachlich geeigneten Krankenhaus zu behandeln, um die bestmögliche Genesung zu erreichen.



Vielfältige Unterstützung

Das Klinikum Leer bietet nach eigenen Angaben unter der Leitung von Chefärztin Karin Ademmer und ihrem Team, Hilfe und Unterstützung an für Menschen mit somatoformen Störungen, Persönlichkeitsstörungen, Angst- und Panikstörungen, Essstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen sowie für die laut Klinikum bundesweit rund 4,5 Millionen Menschen, die an depressiven Störungen leiden.

Eine Behandlung in der neuen Klinik beginne mit einem Vorgespräch zum gegenseitigen Kennenlernen, dass über das Sekretariat der Klinik terminiert wird. Für das Vorgespräch benötigt man einen Krankenhauseinweisungsschein vom Haus- oder Facharzt. Grundsätzlich komme eine stationäre oder eine tagesklinische Behandlung in Frage, in Abhängigkeit von der Schwere der Erkrankung und der persönlichen Verhältnisse.

Jede Therapie individuell gestaltet

Die Unterbringung auf der Station erfolgt in 1- oder 2-Bett-Zimmern, die alle mit einem eigenen Badezimmer, einem separaten WC und einem Balkon ausgestattet sind. Dazu kommen Aufenthalts- und Therapieräume für Behandlung und Freizeit. Im 4. Obergeschoss erfolgt im klinikeigenen Restaurant „Weitblick“ die Speisenversorgung der Patienten.



Ziel der psychosomatischen Behandlung ist es dem Klinikum zufolge, dem Patienten zur Genesung und einer neuen Lebensperspektive zu verhelfen. Daher werde jede Therapie individuell gestaltet. Im Team der Ärzte, Psychologen, Fachtherapeuten und Pflegenden werden gemeinsam mit dem Patienten die unterschiedlichen Therapiebausteine aufeinander abgestimmt.