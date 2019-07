Bunde. Das ist ein politischer Paukenschlag in der Gemeinde Bunde: Hanne Modder zieht sich aus zwei Spitzenämtern zurück. Die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion hört als SPD-Fraktionschefin und als erste stellvertretende Bürgermeisterin auf - bleibt aber Mitglied des Bunder Gemeinderates.

"Ich möchte Platz machen für die jüngere Generation", sagte Modder auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Die Arbeit als Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Hannover nehme immer mehr Zeit in Anspruch. "Und ich will meinem eigenen Anspruch vor Ort gerecht werden", sagte die Bunderin zu den Hintergründen für ihren Rückzug in die zweite Reihe.



Langjährige politische Weggefährten

Sichtlich bewegt lauschte Hanne Modder den Worten von Bürgermeister Gerald Sap. Beide sind langjährige politische Weggefährten. "Wir haben entschieden und es auch umgesetzt. Bei uns stimmt die Chemie einfach", sagte Sap mit Blick auf die vergangenen Jahre. 2001 übernahm Hanne Modder den SPD-Fraktionsvorsitz im Rat. "Wir haben viel Positives für Bunde erreicht", sagte Sap. Es gab aber auch schwierige politische Zeiten gemeinsam zu überstehen. Als Beispiel nannte Sap die Schließung des Freibades oder die Ansiedlung des Lidl-Marktes.

Hanne Modder zieht sich bewusst in die zweite Reihe zurück. "Wir haben junge Leute mit Potenzial und Fachkompetenz, die neue Ideen haben", sagte die Sozialdemokratin. Sie bleibt aber dem Gemeinderat als Ratsfrau erhalten. "Es macht mir hier viel zu viel Spaß", so Modder.

Personalkarussell bei der SPD dreht sich

Das Personalkarussell bei der SPD dreht sich nach dem Rückzug von Hanne Modder: Uwe Sap wird nicht nur neuer SPD-Fraktionsvorsitzender, sondern auch zweiter stellvertretender Bürgermeister. Christian Reck wird neuer erster stellvertretender Bürgermeister. SPD-Ratsherr und zweiter stellvertretender Bürgermeister Sven Markus verlässt die Gemeinde Bunde Richtung Moormerland und scheidet somit auch aus dem Bunder Gemeinderat aus. "Es war eine schöne und ereignisreiche Zeit", sagte Sven Markus. "Wir lassen dich nur schweren Herzens ziehen", erwiderte Hanne Modder. Als Nachfolger für Sven Markus ist Kurt Voß benannt worden.

Neben den Personalien beschäftigten sich die Ratsmitglieder auch mit Sachanträgen. "Der Schandfleck ist weg", zeigte sich Gerald Sap erleichtert. Der Bürgermeister meinte damit das Gelände des ehemaligen Autohauses Telkamp an der Molkereistraße in Wymeer. Der Bebauungsplan sollte bereits 2008 geändert werden. Allerdings wurden damals Bodenverunreinigungen festgestellt und das Verfahren musste ruhen. Nachdem das Gelände nun von Altlasten befreit worden ist, hat das Areal ein Privatmann erworben, der dort im nächsten Jahr ein Versicherungsbüro und Parkplätze entstehen lassen will.

Sechs Bauplätze in Boen geschaffen

Für den Bereich "Waterwallstraat" in Boen wurde ein Bebauungsplan aufgestellt, der vorsieht, das sechs Bauplätze im westlichen Teil geschaffen werden. Es war auch noch angedacht, weitere Bauplätze im östlichen Teil zu schaffen. Allerdings stellte sich heraus, dass die naturschutzrechtlichen Anforderungen dafür einfach zu hoch waren, heißt es in der Beschlussvorlage.

Anzeige Anzeige

Auch über die Annahme von Spenden musste der Rat entscheiden. Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Bunde hat der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Bunde einen Anhänger mit Kofferaufbau gespendet. Kostenpunkt: 3838 Euro.

Hermann Brand aus Rhauderfehn hat 3500 Euro für den Natur- und Kulturpark Dollart gespendet. Ebenfalls hat der Windpark Charlottenpolder 4000 Euro gespendet. In allen Fällen stimmten die Ratsmitglieder der Annahme der Gelder zu.