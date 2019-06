Stark alkoholisierter Radfahrer verletzt in Leer einen Passanten CC-Editor öffnen

Der alkoholisierte Unfallfahrer flüchtete, konnte jedoch zeitnah gestellt werden. Symbolfoto: Jürgen Mahnke/dpa

Leer. In Leer ist am Freitagnachmittag ein stark alkoholisierter Radfahrer negativ aufgefallen. Der 28-jährige Mann stieß einen Passanten, der ihn auf sein Fehlverhalten im Straßenverkehr aufmerksam gemacht hatte, zu Boden und verletzte diesen schwer am Kopf.