Fahrkartenautomat am Bahnhof in Weener aufgebrochen CC-Editor öffnen

Die Täter scheiterten bei dem Versuch, an die Geldkassette des Ticketautomaten der Bahn in Weener zu kommen. Der Sachschaden ist aber hoch. Foto: Bundespolizei Bunde

Weener. Kein Geld bekommen, aber einen hohen Sachschaden hinterlassen haben Unbekannte, die in der Nacht zu Freitag einen Fahrkartenautomat am Bahnhof in Weener aufgebrochen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.