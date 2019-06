Erneut musste die Feuerwehr eine Hecke löschen, die bei Abflammarbeiten in Brand geraten ist. Symbolfoto: Michael Gründel

Loga. Bei Abflammarbeiten ist in Loga (Landkreis Leer) am Donnerstag eine Hecke in Brand geraten. Für die Feuerwehr Leer werden Einsätze dieser Art langsam alltäglich: Es war der 14. im Landkreis Leer innerhalb einer Woche.