Bunde. Mehr als ein Kilogramm Amphetaminpulver, zwölf Gramm Kokain und 15 Ecstasy-Tabletten haben Zöllner bei einer Kontrolle von zwei Autofahrern an der Grenze bei Bunde in Ostfriesland entdeckt.

Der Straßenverkaufspreis für dieses "Drogensortiment" belaufe sich auf rund 13.600 Euro, teilte das Hauptzollamt Oldenburg am Mittwoch mit.

Die beiden Männer, 28 und 35 Jahre alt, waren bereits am vergangenen Donnerstag an dem Grenzübergang kontrolliert worden, heißt es in der Mitteilung. Sie waren aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Nachdem das Fahrzeug durch eine Zollstreife aus Emden nahe der Abfahrt Bunde-West angehalten wurde, zeigten sich Fahrer und Beifahrer gegenüber den Kontrollbeamten sehr nervös und verstrickten sich in unglaubwürdige Angaben.

Eine Durchsuchung der Kleidung der beiden Männer blieb ergebnislos. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs jedoch fiel den Zöllnern schnell ein eher unscheinbar wirkender Rucksack in die Hände. In diesem wurde das Betäubungsmittel entdeckt.

Fahrer und Beifahrer wurden umgehend festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich sind gegen beide mutmaßlichen Drogenschmuggler Haftbefehle ergangen. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Zollfahndungsamt Essen am Dienstort Nordhorn.