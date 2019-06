Eine Garage, in der sich drei Oldtimer befanden, ist am Mittwochmorgen in Collinghorst in der Gemeinde Rhauderfehn abgebrannt. Foto: Kreisfeuerwehr Leer

Collinghorst. Zu einer brennenden Garage, in der sich drei Oldtimer befanden, musste die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen in Collinghorst (Gemeinde Rhauderfehn, Landkreis Leer) ausrücken.