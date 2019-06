Bunde. Die Polizei hat in Bunde im Landkreis Leer in der Nähe der Autobahn 31 einen illegalen Sendemast entdeckt und diesen stillgelegt.

Über die Sendeanlage wurde ein sogenannter Piratensender ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um einen Rundfunksender, der sein Programm ohne Lizenz ausstrahlt. Die Sendeanlage wurde am vergangenen Freitag gegen 8 Uhr auf einem eingezäunten Gelände in der Ost-West-Straße nahe der A 31 aufgefunden. Dazu hatte ein bislang unbekannter Täter die Geräte an einen vorhandenen Funkmast montiert, teilte die Polizei am Montag mit.

Für den Betrieb wurde ein Kabel von der Spitze des Funkmastes in Richtung Erdreich ausgelegt und mit der Sendeanlage verbunden. Weiterhin konnte eine installierte Antenne auf dem Funkmast und weiteres Zubehör für die Inbetriebnahme des Piratensenders aufgefunden. Sämtliches Material wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Tat hatte sich der Mitteilung zufolge zwischen Mittwoch, 12. Juni 2019, 18 Uhr und Freitag, 14. Juni 2019, 8 Uhr ereignet. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Telekommunikationsgesetz ein. Wer Hinweise zum Aufbau der Sendeanlage oder dem Betrieb des Piratensenders machen kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten, in Leer unter 0491/976900 oder in Bunde unter 04953/339.