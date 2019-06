Emden/Papenburg. Ein Mitarbeiter eines Subunternehmens der Papenburger Meyer Werft musste am Samstagabend aus einem Lüftungsschacht auf dem Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery” befreit werden.

Das Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery” der Meyer Werft in Papenburg wird derzeit in Emden endausgerüstet. Wie Peter Hackmann, Sprecher der Papenburger Schiffsbauer, auf Nachfrage mitteilt, hatte ein Mitarbeiter einer Schiffsausrüstungsfirma bei Arbeiten in dem Schacht gegen 22.45 Uhr einen Krampfanfall erlitten. Daher konnte der Mann diesen Platz nicht mehr aus eigener Kraft verlassen.

Ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr wurde alarmiert. Um den Mitarbeiter zu bergen, demontierten die Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit der Werft einen Motor. Mit einer Schleifkorbtrage wurde er vom Schiff getragen und in ein Krankenhaus transportiert. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

"Es ist glücklicherweise nichts Schlimmes passiert", stellt Hackmann fest. Die Ablieferung des Schiffes an die Reedere Saga Cruises wird dem Sprecher zufolge durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. Diese erfolgt wie geplant bis zum Ende dieser Woche. Wie berichtet, wird Herzogin Camilla, Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, die "Spirit of Discovery" am 5. Juli in der englischen Küstenstadt Dover taufen. Camilla ist Herzogin von Cornwall (The Duchess of Cornwall).

Kurze Zeit in Eemshaven gewesen

Zuletzt war das Kreuzfahrtschiff für kurze Zeit in den Hafen von Eemshaven eingelaufen. Das hing mit weiteren Ausrüstungsarbeiten zusammen, erklärte Hackmann auf Nachfrage. Wenig später ist das Kreuzfahrtschiff aber wieder in den Hafen von Emden eingelaufen. Was genau in Eemshaven erledigt wurde, teilte der Sprecher nicht mit.