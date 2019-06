Unbewohntes Einfamilienhaus in Rauderfehn abgebrannt CC-Editor öffnen

Foto: NWM-tv

Rauderfehn. In Rhauderfehn (Kreis Leer) ist am Sonntagabend ein leerstehendes Einfamilienhaus abgebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.