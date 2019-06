Feuer in leerstehendem Haus in Leer vermutlich gelegt CC-Editor öffnen

Zu einem Feuer in einem leerstehenden Haus musste die Feuerwehr am Montagabend ausrücken. Foto: Kreisfeuerwehr Leer

Leer. Zu einem leerstehenden Haus am Wiesenweg in Leer musste die Feuerwehr Loga am Montagabend ausrücken. Das Feuer dort wurde nach Angaben der Einsatzkräfte vermutlich gelegt.