Völlenerfehn. Heinz-Peter Meyer ist während des Schützenfestes am Pfingstwochenende als neuer König feierlich inthronisiert worden.

Meyer war am Himmelfahrtstag als bester Schütze aus dem Königsschießen hervorgegangen. Ihm zur Seite steht als Mitregentin Elke Terfehr.

In die Throngemeinschaft berufen wurden von dem Paar als Gefolge Sonja und Rainer Meinen, das 1. Adjutantenpaar Johanne Janssen und Hans Terveer, das 2. Adjutantenpaar Ulrike und Rolf Wiechers, Christa und Martin Arns sowie Frank Erhardt.

Beim Nachwuchs regieren Luis Casjens, Luca Volkhusen, König Malte Arns, Nevio Stubbe und Henry Dröge (Kinderthron) sowie Patrick Busch als Jugendkönig.

Zum Schützenfest waren in diesem Jahr wieder mehr Gäste gekommen. Der Vorstand war im vergangenen Jahr vom Zuspruch enttäuscht gewesen und hatte in Erwägung gezogen, das Fest künftig in kleinerem Rahmen zu feiern.