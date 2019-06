Leer/Ditzum. Gleich zwei Mal innerhalb von zwei Tagen hat die Polizei einen betrunkenen Wohnmobilfahrer aus dem Verkehr gezogen. Sowohl in Ditzum als auch auf der Autobahn (A) 31 bei Leer hatte der Mann jeweils mehr als drei Promille Alkohol im Blut. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die Beamten stoppten den Mann zunächst am Freitag, 7. Juni, gegen 21.40 Uhr im Bereich Ditzum. Die Beamten stellten bei der Kontrolle des 51-jährigen Fahrers eine Alkoholisierung von 3,50 Promille fest. Zudem hatte der Mann gestohlene Kennzeichen an sein Wohnmobil angebracht und keinen Führerschein vorzuweisen. Dieser war ihm bereits im Jahr zuvor in Folge einer Trunkenheitsfahrt im Bereich Papenburg entzogen worden.

Tags darauf gegen 12.30 Uhr fiel den Beamten der Autobahnpolizei ein Wohnmobil auf, das am Emstunnel auf die A31 in Richtung Ruhrgebiet auffuhr. Bei der Kontrolle des Fahrers ergab ein Vortest einen Wert von 3,27 Promille. Erneut hatte der Mann an dem Wohnmobil gestohlene Kennzeichen angebracht.