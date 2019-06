Pkw stößt in Bunde mit Traktorengespann zusammen CC-Editor öffnen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktorgespann ist es in Bunde in Ostfriesland gekommen. Foto: Polizei Leer/Emden

Bunde. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Pkw ist es am Donnerstagnachmittag in Bunde in Ostfriesland bekommen. Dabei wurde ein 48-Jähriger aus Möhlenwarf verletzt.