Heisfelde. Durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Unkraut-Abflammgerät ist in Heisfelde im Landkreis Leer eine Hecke in Brand geraten.

Die rund zwei Meter hohe Tuja-Hecke an der Grenze eines Grundstücks am Günther-Tietjen-Ring wurde auf einer Länge von mindestens fünf Metern zerstört. Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 13 Uhr alarmiert.

Die Hecke brannte binnen weniger Sekunden lichterloh, teilte die Kreisfeuerwehr Leer mit. Anwohner verhinderten schlimmeres, weil sie schnell mit einem Gartenschlauch zu löschen begannen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers stoppten. Die Feuerwehr konnte sich auf Nachlöscharbeiten beschränken.



Nicht die Heckeneigentümer, sondern ein Nachbar hatte der Feuerwehr zufolge versucht, mit einem Abflammgerät Unkraut zu entfernen. Als die heiße Flamme des Gerätes die Hecke erfasste, durchzündete diese sofort, heißt es.