Leer/Aurich. Der Prozess gegen einen ehemaligen Chefarzt des Klinikums Leer, der fehlerhafte Bandscheiben-Prothesen verwendet haben soll, wird nicht am Amtsgericht Leer, sondern am Landgericht Aurich verhandelt.

Einen entsprechenden Antrag hat die Staatsanwaltschaft Aurich gestellt, vor allem, weil die räumlichen Kapazitäten in Leer bei der erwarteten Zahl von Zuschauern und Medienvertretern nicht ausreicht. Darüber informierte Heiko Brahms, Sprecher des Amtsgerichts Leer, auf Anfrage.

Wann der Prozess am Landgericht Aurich eröffnet wird, steht indes noch nicht fest. Derzeit wird das Gutachten ausgewertet, das ein Experte aus Berlin erstellt hat. Der Sprecher des Gerichts, Wolfgang Gronewold, kündigte eine Mitteilung an, wenn die Anklage und die Terminierung erfolgt ist.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Leer Körperverletzung und in einem weiteren Verfahren Bestechlichkeit vor, weil der Arzt am Vertrieb der fehlerhaften Prothesen mitverdient haben soll.

Zwischen 2010 und 2015 verwendet

In der Anklageschrift wegen Körperverletzung ist von 59 Fällen die Rede, in denen der Mediziner Prothesen aus Kunststoff verwendet haben soll, die sich als minderwertig herausstellten, weil sie "zerbröselten". Sie sollen vor Markteinführung nur wenige Monate getestet worden sein. In den Aufklärungsgesprächen mit den Patienten soll diese Art von Prothesen nicht thematisiert worden, sondern von herkömmlichen Prothesen, zum Beispiel aus Titan, die Rede gewesen sein. Nach Bekanntwerden der Fehlerhaftigkeit der Prothesen, die seit 2010 eingesetzt worden sein sollen, hatte es seit Herbst 2015 einen Warnhinweis (wo wurde der Warnhinweis gezeigt?) und Revisionsoperationen gegeben.

Zahlreiche Patienten treten in dem Verfahren als Nebenkläger mit dem Ziel auf, Schmerzensgeld und Schadenersatz zu erhalten. Insgesamt soll am Klinikum Leer sogar in 114 Fällen eine Bandscheibenprothese aus Kunststoff verwendet worden sein. Betroffene wie Christoph Brüggemann aus Bunde im Landkreis Leer leiden zum Teil erheblich unter der mutmaßlich fehlerhaften Behandlung.