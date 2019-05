Bunde. Ein mit etwa 26 Tonnen Sand beladener Muldenkipper ist am späten Montagvormittag auf der Autobahn 280 bei Bunde umgekippt. Der 40-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Die Autobahn aus Richtung Niederlande war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Lkw-Fahrer war aus Richtung Niederlande kommend zwischen der Anschlussstelle Bunde-West und der A 31 (Dreieck Bunde) unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit dem Muldenkipper nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch, durch Gegenlenken wieder zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, geriet das mit etwa 26 Tonnen Brechsand beladene Fahrzeug ins Schleudern und kippte um. Brechsand wird als Unterbau bei Pflastersteinen eingesetzt.

Der Sattelkipper kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Brechsand verteilte sich großflächig über die Fahrbahn. Der schwerverletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt. Die Polizeibeamten richteten an der Anschlussstelle Bunde-West eine Vollsperrung ein und leiteten den aus den Niederlanden kommenden Verkehr ab. Die Verkehrsteilnehmer, die sich im Stau befanden, durften unter Aufsicht der Polizei wenden und an der Anschlussstelle Bunde-West abfahren.

"Gaffer" machen Bilder und Videos

Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Nicht nur der Lkw wurde erheblich beschädigt, auch etwa 70 Meter Außenschutzplanke und die Berme wurden zerstört. Zudem entstanden durch die Wucht beim Umkippen Schäden am Straßenbelag der Autobahn. Zur Höhe der Sachschäden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die weitere Absicherung der Unfallstelle und richtete die Vollsperrung ein. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Muldenkippers beauftragt. Die Bergung der verstreuten Ladung erfolgte mit einem Saugbagger.

Lob, aber auch Kritik gab es von den eingesetzten Polizeibeamten für die Autofahrer. Die hatten zwar vorbildlich Rettungsgasse eingerichtet, dadurch konnten die Einsatzkräfte problemlos die Unfallstelle erreichen. Allerdings zückten zahlreiche Verkehrsteilnehmer ihre Smartphones, um Fotos und Videos von der Unfallstelle zu machen. Die Polizei wies in der Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass "Gaffer" mit empfindlichen Bußgeldern rechnen müssen und ein solches Verhalten sogar eine Straftat darstellen kann. Die Beamten haben in solchen Fällen sogar die Möglichkeit, das Smartphone als Beweismittel zu beschlagnahmen.