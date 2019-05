Leer/Emden. Zu einem Verkehrsunfall, der eine etwa dreistündige Vollsperrung der Autobahn 31 zwischen Leer und Emden nach sich zog, ist es am frühen Sonntagabend gekommen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Veenhusen und Neermoor. Ein 79-jähriger Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin, die beide in Emden wohnen, waren mit einem BMW sowie einem Wohnanhänger in Richtung Emden unterwegs. Womöglich erfasste den Beamten zufolge eine Windböe das Gespann und brachte es ins Schleudern. Der BMW prallte mehrfach in die Mittelschutzplanke. Schließlich kam das Gespann quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand.

Einem nachfolgenden 33-jährigen Bremer gelang es nicht mehr rechtzeitig, seinen Seat abzubremsen. Sein Fahrzeug kollidierte mit dem querstehenden Wohnwagen. Alle beteiligten Personen blieben bei diesem Vorfall unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf einen im mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.

Die Unfallfahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten richtete die Polizei mit Unterstützung der Autobahnmeisterei eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Veenhusen ein. Verkehrsteilnehmer, die sich bereits im Stau befanden, wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert entgegen der Fahrtrichtung zurückgeführt, sodass sie die Autobahn an der Anschlussstelle Veenhusen verlassen konnten. Eine Spezialfirma kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Nach Ende der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 20.15 Uhr freigegeben werden.