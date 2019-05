Leer. Mit einem rekordverdächtigen Alkoholwert von 3,97 Promille im Blut hat eine 47-Jährige in Leer nach Angaben der Polizei einen Unfall verursacht. Der Sachschaden ist erheblich.

Die Frau wurde gegen 1.45 Uhr auf der Heisfelder Straße von Beamten kontrolliert. Dort hatte sie einen Verkehrsunfall verursacht, weil sie in Höhe der Aral-Tankstelle mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Nachdem der Pkw gegen eine Ampelanlage geprallt war und diese aus der Verankerung gerissen hatte, durchfuhr das Fahrzeug in Höhe einer Bushaltestelle einen Zaun und kam in einem Vorgarten zum Stehen.

Die Frau blieb unverletzt, auch andere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden war indes "hoch", wie es in der Polizeimitteilung heißt. Dessen Höhe bezifferten die Beamten allerdings nicht näher. Der Pkw musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme. Aufgrund der starken Alkoholisierung verblieb die Fahrzeugführerin bis zur Ausnüchterung im Krankenhaus.