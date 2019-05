Weener. Das auch bei Emsländern sehr beliebte Friesenbad in Weener konnte in der Saison 2018 einen Besucherrekord verzeichnen. Dennoch fällt das Minus im Vergleich zum Vorjahr größer aus.

Für das vergangene Jahr hat das Weeneraner Friesenbad Verluste in Höhe von 243.734,09 Euro eingefahren. Das entspricht einer Verschlechterung von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit 235.660,87 Euro. Das geht aus der Vorlage für die nächste Ratssitzung in der Stadt hervor. Die Kommunalpolitiker müssen darüber abstimmen.



Die Saison 2018 endete wie berichtet mit einer Rekordbesucherzahl von 101.233 Badegästen. Die 100.000er-Grenze wurde zuletzt in der Saison 2013 überschritten. Die hohe Besucherzahl in 2018 trug dazu bei, dass die Umsatzerlöse das Vorjahresergebnis (2018: 201.821,86 Euro; 2017: 151.280,46 Euro) um etwa 50.000,00 Euro übertroffen wurden. Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen beinhalten allerdings im Jahresergebnis ein Volumen in Höhe von ca. 57.000 Euro (Vorjahr: ca. 10.000 Euro). Der Abschnitt "Verschiedene betriebliche Kosten" weist auch einen um etwa 11.500 Euro höheren Betrag gegenüber dem Vorjahr aus.

Sogar noch höheres Defizit erwartet

Das Friesenbad-Rechnungsjahr 2018 schließt somit insgesamt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 243.734,09 Euro ab. "Im Ergebnis ist festzustellen, dass die im Wirtschaftsplan 2018 zusätzlich eingeplanten finanziellen Mittel für die Erneuerung der Rücklaufleitung der Fernwärmeversorgung bereits durch die höheren Umsatzerlöse gedeckt werden können, so dass der im Haushalt der Stadt Weener bereitgestellte Betrag in Höhe von 280.000 Euro nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden musste", heißt es in der Vorlage. Die Stadt rechnete also mit einem noch höheren Defizit.

Wie in den Vorjahren dürften die Ratsmitglieder am Mittwochnachmittag, 29. Mai 2019, in der Sitzung im Saal des Heimatmuseums in Weener (Beginn: 17 Uhr) zustimmen, die Verlustdeckung wieder durch Eigenkapital der Stadt als alleinige Gesellschafterin zu übernehmen.