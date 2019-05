Sperrmüll-Fahrzeug in Westoverledingen in Brand geraten CC-Editor öffnen

Die Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes kippten den Sperrmüll umgehend auf die Straße, dort konnte er gelöscht werden. Foto: Kreisfeuerwehr Leer

Westoverledingen. In der Ortschaft Ihrenerfeld (Gemeinde Westoverledingen) ist am Montagvormittag ein Sammelfahrzeug für Sperrmüll in Brand geraten. Anwohner kamen mit einem Gartenschlauch zu Hilfe.