16-Jähriger in Park in Weener ausgeraubt CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht nach Zeugen des Überfalls in Weener. Symbolfoto: Jörn Martens

Weener. In der Stadt Weener ist am Donnerstagabend ein 16-Jähriger von einem Unbekannten in einem Park ausgeraubt worden.