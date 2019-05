Bunde. Bei einem Großeinsatz an der deutsch-niederländischen Grenze am Donnerstag hat die Polizei insgesamt 175 Personen kontrolliert. Dabei wurden acht Delikte festgestellt.

Bei der mehrstündigen Aktion wurden einer Mitteilung der Bundespolizei zufolge 56 Autos, sechs Reisebusse und 175 Personen kontrolliert. Dabei kamen auch zwei Diensthunde zum Einsatz. In sechs Fällen wurden Strafverfahren in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln eingeleitet. In drei Fällen waren die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Insgesamt mussten sich acht Autofahrer beiderseits der Grenzen wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten.

Ein 39-Jähriger, der über die A280 aus den Niederlanden eingereist war, wurde mit Haftbefehl gesucht. Er hatte einen Strafbefehl über 1400 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht bezahlt. Weil er die offene Geldstrafe vor Ort bezahlen konnte, ersparte er sich die drohende Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen Haft. Auf niederländischer Seite mussten für zwei Vergehen ebenfalls Geldstrafen in Höhe 1400 Euro bezahlt werden.

Zudem wurde ein 37-Jähriger verhaftet, gegen den ein Auslieferungshaftbefehl vorlag. Der Mann wurde in den Niederlanden rechtskräftig wegen Brandstiftung verurteilt und muss noch eine Reststrafe von 360 Tagen in seiner Heimat verbüßen.

Zusammenschluss aus mehreren Polizeidienststellen

Im Einsatz waren das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Nieuweschans, die Bundespolizei, die Landespolizei Niedersachsen und die niederländische Polizei. Kontrolliert wurde im Rheiderland entlang der deutsch-niederländischen Grenze und insbesondere an der Autobahn 280, und zwar zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Das GPT ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijke Marechaussee (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover und der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen).