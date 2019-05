Leer. Auf Einladung der Ostfriesischen Volksbank (OVB) hat der langjährige Manager des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, Reiner Calmund, einen Vortrag in Leer gehalten. Dabei ging es nicht nur um seine berufliche Karriere, sondern auch um Privates wie sein Gewicht oder sein gemeinnütziges Engagement.

Sein Vortrag darf dabei durchaus als lebhaft bezeichnet werden. Denn der inzwischen 70-Jährige klopfte mit seinem bekannt kräftigen Körper derart häufig auf sein Rednerpult, dass dieses fast von der Bühne rutschte. OVB-Aufsichtsratschef Folkmar Ukena wusste dies glücklicherweise zu verhindern, indem er das Pult wieder zurück schob.

Viele seiner Aussagen könnte man in die Kategorie "Phrase" einsortieren, die Fußballer typischerweise bei Interviews absondern. "Das Runde muss ins Eckige", "Tradition schießt keine Tore" oder "Dabei sein ist alles" waren drei (eher müde) Aussagen, die Calmund nannte. Spannender war da schon sein Appell an die Leidenschaft, die auch für Topkräfte und Mitarbeiter in Wirtschaftsunternehmen gelten sollten. "Ohne Leidenschaft kein Erfolg. Eine kompetente, intelligente Schlaftablette wird langfristig keinen Erfolg haben", sagte der 70-Jährige mit hochrotem, schweißgetränktem Kopf.

An ersten Verträgen mit Bezahlfernsehen beteiligt

Nicht ohne Stolz erinnerte der Rheinländer, der inzwischen im Saarland seinen Lebensabend genießt, an die Anfänge des Bezahlfernsehens, an denen er in den 1990er Jahren maßgeblich beteiligt war. "Wir hatten zwar plötzlich zehnmal so viel Geld auf dem Konto. Aber die Sorge war groß, dass die Zuschauer nicht mehr ins Stadion kommen, wenn sie jedes Tor und jede Szene im Fernsehen sehen können. Aber das Gegenteil war der Fall", erklärte der Manager. Statt durchschnittlich 22.000 Besucher kommen heute rund 44.000 zu jedem Bundesligaspiel. Trotzdem liegt in der Bundesliga der Ticketverkauf beim Anteil am Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro nur auf Platz 4, TV-Gelder, Werbung und Transfererlöse liegen davor.

"Calli", so sein Spitzname, verheimlichte nicht, dass ihm 30 Jahre im "Big Business" gesundheitlich stark zugesetzt haben. Er bekam Herzprobleme, nahm im Sommer 2004 nach 27 Jahren Abschied in Leverkusen. Die Kurzatmigkeit, die in Leer zeitweise zu beobachten war, sind ein Indiz dafür, dass Calmund sich noch immer nicht in Gänze davon erholt hat. Zwischenzeitlich nahm er mit Unterstützung von Joey Kelly, Mitglied der "Kelly-Family", zwar 30 Kilo ab, konnte das Gewicht aber wegen seiner Leidenschaft fürs Essen nicht lange halten.

Calmund rechnet fest mit Aufstieg des HSV 2020

Eine Frage aus dem Publikum zum Hamburger SV beantwortete er diplomatisch: "Es steckt viel Herz in dem Verein, die Basis ist da, die Zuschauer stehen hinter dem Club, mit Klaus-Michael Kühne und anderen Wirtschaftsunternehmen in der Stadt ist Kapital vorhanden. Es kann nicht anders sein, dass der HSV am Ende der nächsten Saison aufsteigt." Auf Anfrage unserer Redaktion outete sich der 70-Jährige als großer Freund von Kreuzfahrten, die MS Europa und "Mein Schiff" seien seine Lieblings-Kreuzfahrtschiffe. Am liebsten sei er dort unterwegs, wo es nicht ganz so heiß sei. Norwegen mit seinen Fjorden beispielsweise gefalle ihm ausgezeichnet.

Wer wollte, konnte im Anschluss an den Vortrag mit Calmund ins Gespräch kommen, ein Interview ergattern oder ein Erinnerungsfoto schießen.

