Leer/Papenburg/Haren. Die Mitglieder der Ostfriesischen Volksbank (OVB) dürfen sich im Jubiläumsjahr (150 Jahre) auf eine Rekorddividende von 7,5 Prozent auf ihre Anteile freuen. Der Vorstand präsentierte auf der Vertreterversammlung im "Ostfriesen-Hof" eine Rekordbilanz.

So kletterte die Bilanzsumme, die wichtigste Kennzahl für eine Bank, auf 2,164 Milliarden Euro und damit erstmals über die Zwei-Milliarden-Grenze. 2017 lag die Summe noch bei 1,914 Milliarden Euro, ein Plus also von 13 Prozent. Vor 25 Jahren lag sie noch bei 249 Millionen Euro, erinnerte der Vorstandsvorsitzende Holger Franz, der sein Institut als eines der am dynamisch wachsendsten Banken in vergleichbarer Größenordnung bundesweit bezeichnete. Die Bank betreibt Filialen in Papenburg und Haren. Unter dem Strich blieb ein Gewinn vor Steuern von 49,6 Millionen Euro, davon sind 10,6 Millionen Euro Steuern fällig, 32,2 Millionen Euro fließen in Rücklagen. Der Jahresüberschuss beträgt demnach 6,8 Millionen Euro.

Rund 1,1 Million Euro werden an die 27.023 Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet. Die erhalten für ihre Anteile nicht nur die üblichen sechs Prozent Dividende, sondern obendrein eine Sonderdividende von 1,5 Prozent. Das Eigenkapital der Bank wuchs von 177,5 auf 215,9 Millionen Euro.

Zuwächse in allen Geschäftsbereichen

Zuwächse gab es in allen Bereichen der OVB. Der Bestand an Krediten an Privatleute (vornehmlich für Immobilienfianzierungen) stieg um 9,3 Prozent auf 443 Millionen Euro, 166 Objekte verkaufte die Immobilientochter der OVB selbst. Der Zuwachs bei Gewerbekunden (plus 1,2 Prozent auf 645 Millionen Euro) war deutlich geringer. Doch auch mit dieser "Seitwärtsbewegung" sei man zufrieden. "Unternehmen sind wegen der guten Wirtschaftslage heute immer häufiger in der Lage, aus einen Mitteln Investitionen zu tätigen. Sie benötigen also gar keine Kredite", sagte Vorstandsmitglied Georg Alder.

Um gleich 17,4 Prozent auf 308 Millionen Euro wurden die Kredite im Bereich Seeschiffahrt ausgeweitet. Das Kreditgeschäft der Bank für Schiffahrt (BfS), die seit 1991 zur OVB gehört, über Filialen in Duisburg, Hannover und Haren verfügt und auf Binnenschiffahrt spezialisiert ist, wuchs um 13 Prozent auf 254 Millionen Euro. "Wir sind eine der wenigen Banken, die in der Schiffsfinanzierung überhaupt noch lieferfähig ist, weil sich Landesbanken nicht mehr in der Verantwortung ziehen", sagte Alder, der betonte: "Wir werden das langfristig nicht alleine stemmen können." Auffällige Risiken für Ausfälle von Krediten sehe die OVB indes aktuell nicht, die Finanzierungsbedingungen nannte Alder "konservativ".

Keine Negativzinsen bei Privatkunden

Erfreulich verlief auch das Einlagengeschäft, das Volumen stieg trotz der niedrigen Sparzinsen um zehn Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Negativzinsen für Privatkunden verlangt die OVB weiterhin nicht, bei Geschäftskunden werde von Fall zu Fall entschieden. Die Bank selbst musste mehr als 600.000 Euro "Strafzinsen" an die Zentralbank zahlen für ihre Einlagen, berichtete das Vorstandsmitglied. "Wir sind stolz auf dieses Ergebnis", sagte Vorstandsvorsitzende Holger Franz. Aufsichtsratsvorsitzender Folkmar Ukena sprach von einem "Top-Ergebnis". 2019 soll die Bilanzsumme weiter wachsen, der Gewinn könnte leicht schrumpfen.

Eine Herausforderung bleibt das Gewinnen neuer Mitarbeiter. Inzwischen sind rund 300 Menschen für die OBV tätig, etwa 40 in Teilzeit. "Und das in immer größerem Maße auch Männer", betonte Franz.Im Jubiläumsjahr richtet die OVB ein Open-Air-Sommerkino in mehreren Orten der Region aus, wird 150 Bäume pflanzen und zeigt eine Wanderausstellung in allen Niederlassungen.



Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt

Wiedergewählt in den Aufsirchtsrat wurden Johanna Schumacher (Bunde), Franz Lohmann (Haren), Jörg Oldenburg (Krummhörn) und Rolf Wanders (Leer). Mit einem Präsent verabschiedet aus dem Gremium wurde Renold Graalmann (Ihrhove), er gehörte dem Aufsichtsrat seit 1996 an und war auch vorher für die Volksbank tätig.