Leer. Im Autobahnkreuz Leer (A28/A31) gilt wegen Bauarbeiten ab sofort und bis Anfang Juli eine andere Verkehrsführung. Das sorgt für Umwege bei Autofahrern.

Seit Mittwoch, 22. Mai ist das Dreieck aus Richtung Emden kommend in Richtung Oberhausen und aus Oldenburg kommend in Richtung Emden gesperrt. Bis Ende Oktober wird in verschiedenen Bauabschnitten die Fahrbahn erneuert.

Wer in Richtung Oberhausen möchte, kann an der Anschlusstelle Neermoor abfahren und gelangt über die Umleitungsstrecke U17 zur Anschlusstelle Leer-Nord. Dort geht es weiter auf Der A31 in Richtung Emsland. Autofahrer aus Richtung Oldenburg, die nach Emden möchten, fahren an der Anschlusstelle Filsum ab und gelangen über die B72 und die L24 zur Auffahrt Veenhusen. Eine weitere Möglichkeit führt ab der Abfahrt Leer-Ost über die B436 in Richtung Hesel und dort über die L24 ebenfalls zur Auffahrt Veenhusen.

Autofahrer, die aus Richtung Oldenburg in Richtung Oberhausen möchten (und umgekehrt) werden auf jeweils einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung an der Baustelle vorbei geführt. Diese Regelung gilt voraussichtlich bis zum 4. Juli. Neben der Erneuerung des Straßenaufbaus werden in dieser Zeit auch die Schutzeinrichtungen (Leitplanken) des Autobahndreiecks erneuert. Witterungsbedingte Verzögerungen seien möglich, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mit und bittet um Verständnis sowie erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.