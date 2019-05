Leer. Am Borromäus Hospital in Leer ist ein Darmzentrum gegründet worden. Ziele sind die Vernetzung zwischen verschiedenen Abteilungen und die umfassende Behandlung von Patienten.

„Darmkrebs ist immer noch eine der drei häufigsten Krebserkrankungen bei Männern wie Frauen und damit eine gesellschaftlich relevante Todesursache“, sagte Michael Schinagl, Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie am Borromäus Hospital Leer und Leiter des Darmzentrums in einer Mitteilung des Krankenhauses. Damit eröffnete er die Gründungsveranstaltung des Darmzentrums im Leeraner Miniaturland. Jährlich erkranken deutschlandweit rund 60.000 Menschen an Darmkrebs. In den vergangenen Jahren konnten jedoch wichtige Fortschritte im Kampf gegen die Krankheit erzielt werden. Dennoch gebe es noch viel Handlungsbedarf, so Schinagl. „Aufgabe unseres Zentrums ist es nun, sowohl die Patientenbehandlung der Stadt Leer als auch des Umfeldes zu optimieren und zu standardisieren“, verdeutlichte er. Bei der Eröffnung ist besonders der Netzwerkcharakter des Darmzentrums hervorgehoben worden. So besteht eine Kooperation zwischen den klinischen Abteilungen wie der Klinik Innere Medizin/Gastroenterologie und der Allgemein-/Viszeralchirurgie sowie den niedergelassenen Radiologen, Onkologen und Strahlentherapeuten. Weitere Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten mit dem Darmzentrum sind bereits in Bearbeitung.

Wöchentliche Tumorkonferenzen

Ab sofort unterstützt Professor Dr. Hans-Rudolf Raab das Zentrum als unterstützendes, beratendes Mitglied und Senior-Chirurg. Als renommierter Experte, besonders im Hinblick auf die Leberchirurgie bei Krebserkrankungen, stelle er eine weitere und wichtige Bereicherung des Zentrums dar. In wöchentlichen Tumorkonferenzen im Hospital, an denen klinikinterne und externe Partner teilnehmen, werden die Patientenfälle mit Darmkrebserkrankungen besprochen und individuelle Behandlungsabläufe empfohlen. Der Patient erhalte eine umfassende Behandlung, von der Früherkennung über die Behandlung bis hin zur Nachsorge, sodass durch die fachübergreifende Zusammenarbeit dem Patienten die bestmögliche Versorgung zukomme, hieß es weiter. In einem nächsten Schritt soll nach der Zertifizierung des Darmzentrums die Etablierung weiterer Organzentren in Leer im Fokus stehen, erklärte Schinagl. Langfristig wird die Gründung eines onkologischen Zentrums angestrebt.